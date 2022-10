Calciomercato Lazio: Ilic e un terzino per gennaio

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Ilic dell’Hella Verona già nella prossima finestra di mercato e anche un terzino sinistro: Valeri o Parisi

L’ottimo avvio di stagione della Lazio, è figlio dell’ottimo calciomercato fatto in estate dal club biancoceleste. E in vista della prossima finestra di gennaio, Sarri vuole il bis.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha fatto due precise richieste alla società per il prossimo gennaio: Ilic a centrocampo dall’Hellas Verona (già cercato in estate), e uno tra Parisi e Valeri come terzino sinistro.

