Calciomercato Lazio, dall’intrigo Muriqi Miranchuk alle alternative in attacco

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato della Lazio, a tre giorni dalla fine, ruota attorno all’intrigo che vede protagonisti Muriqi e Miranchuk

Il calciomercato della Lazio in questi ultimi giorni si fa sempre più rovente. In uscita Muriqi è vicino al Mallorca, in giornata la visite mediche. Cessione che sblocca il mercato. Tra i sostituti c’è anche l’ipotesi Pinamonti, oltre a Lapadula, Zaza e Kaio Jorge.

Tare sta lavorando anche per Miranchuk, nonostante Percassi abbiamo smentito la partenza del russo. A preoccupare sono le condizioni del centrocampista, ma i biancocelesti sono convinti di voler portare nella Capitale il trequartista della Dea.

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24