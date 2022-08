Calciomercato Lazio, Kamenovic resta: chiarimento tra Lotito e l’agente

Calciomercato Lazio: Kamenovic resterà in biancoceleste dopo il chiarimento tra il presidente Lotito e l’agente Kezman

Dimitrije Kamenovic è destinato a rimanere alla Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le voci degli ultimi giorni che ne ipotizzavano una partenza in prestito, il difensore, non convocato da Sarri per le ultime due sfide nonostante l’allargamento della panchina a 15 giocatori, vuole giocarsi le sue carte in biancoceleste.

A tal proposito c’è stato nella giornata di ieri un chiarimento tra Lotito e Kezman, agente del ragazzo. Stoppata sul nascere ogni ipotesi, Kamenovic tenersi stretta la Lazio.

