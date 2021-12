Calciomercato Lazio, Kepa affare possibile: la situazione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti guardano a Kepa del Chelsea. La trattativa è possibile, ma solo per giugno

In casa Lazio fervono le manovre in vista del prossimo mercato di gennaio e tra i desiderata di Sarri c’è anche l’arrivo di un portiere con Kepa del Chelsea in cima alla lista delle sue preferenze. Il tecnico toscano lo gradirebbe già a gennaio ma con la presenza di Reina e Strakosha non ci sono le condizioni tecniche ed economiche per accontentarlo.

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, la pista potrebbe riaccendersi prepotentemente a giugno. La formula sarebbe quella del prestito, col portiere che sarebbe felicissimo di riabbracciare il toscano dopo il chiarimento dei dissapori avuti ai tempi del Chelsea. L’ostacolo più grande resta l’ingaggio: il club di Abramovich dovrebbe contribuire al pagamento della metà dei cinque milioni di euro netti che il portiere percepisce in Inghilterra.

