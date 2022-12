Calciomercato Lazio: l’Arsenal su Milinkovic-Savic già a gennaio

Calciomercato Lazio, su Milinkovic-Savic c’è il pressing dell’Arsenal: i gunners sarebbero pronti a fare un’offerta già per gennaio

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato della Juve. Il centrocampista serbo dovrebbe restare alla Lazio fino a fine stagione, ma su di lui è piombato l’Arsenal, che potrebbe tentarlo già a gennaio.

I gunners vorrebbero provare l’all in nella prossima sessione di mercato per anticipare proprio la Juve. E Milinkovic-Savic potrebbe prendere in considerazione una proposta dalla capolista della Premier.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM