Lazzari per la Lazio: offerto Di Gennaro alla Spal

Calciomercato Lazio, occhi su Manuel Lazzari per la fascia destra: offerto Davide Di Gennaro alla Spal, le ultime sulla trattativa

Manca una settimana al termine della sessione estiva di calciomercato, Lazio a caccia degli ultimi rinforzi per rimpolpare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il direttore sportivo Igli Tare sta monitorando diversi profili per rinforzare la fascia destra, in pole c’è Manuel Lazzari della Spal: reduce da un’ottima stagione, l’esterno potrebbe fare il salto di qualità.

L’edizione odierna de La Nuova Ferrara, la società capitolina è pronta a lanciare l’assalto: offerto il cartellino di Davide Di Gennaro, con il mediano chiuso da Lucas Leiva e Milan Badelj. I biancazzurri negli ultimi giorni hanno palesato interesse nei confronti di Murgia: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, asse Roma-Ferrara rovente…