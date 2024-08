Calciomercato Lazio, a Lione c’è il CASO CHERKI: potrebbe partire SUBITO a QUESTA CIFRA

A Lione c’è da gestire la delicata situazione legata a Cherki. Ecco il possibile futuro del classe 2003 che piace alla Lazio

Rayan Cherki potrebbe lasciare il Lione prima del previsto e la Lazio rimane molto attenta alla finestra. Secondo il Corriere dello Sport, il classe 2003 è nella lista degli obiettivi biancocelesti e presto la situazione potrebbe sbloccarsi.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025 e con una volontà pari a zero di rinnovare, il calciatore potrebbe lasciare l’OL già in questa sessione di calciomercato per una cifra vicina ai 20 milioni.