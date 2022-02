ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: Maxime Lopez è l’erede di Lucas Leiva. I biancocelesti avrebbero scelto il playmaker del futuro

Nonostante una stagione ancora in bilico e tutta da giocare, in casa Lazio si starebbe anche pensando a programmare la prossima stagione.

Le manovre potrebbero non riguardare solo la difesa, con il sogno Romagnoli, ma anche più concreta, ma anche il centrocampo. Infatti, con l’addio di Leiva che appare ormai quasi scontato, un nome caldo potrebbe essere quello di Maxime Lopez. Come rivelato da Il Corriere della Sera, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sul classe ’97 del Sassuolo, che tanto bene sta facendo in questa stagione. La valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni.