Calciomercato Lazio, nuovo acquisto IN ARRIVO

Il calciomercato Lazio è pronta ad accogliere un altro acquisto. Ecco il rinforzo che arriverà alla corte di Baroni

Il calciomercato Lazio è vicino all’acquisto di Michael Folorunsho. Il calciatore ex Verona, in uscita dal Napoli, sembrerebbe ai dettagli per il passaggio in biancoceleste. Ecco l’aggiornamento di Alfredo Pedullà.

PAROLE – «Folorunsho-Lazio: prima scelta per il centrocampo, possibile nuovo incontro tra questo weekend e l’inizio della prossima settimana. Anche in questo caso conferme totali».