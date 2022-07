Calciomercato Lazio, ottimismo per Vecino: nuovi contatti con l’agente nei prossimi giorni

Calciomercato Lazio: cresce l’ottimismo in casa biancoceleste per la chiusura positiva dell’affare Vecino

Cresce l’ottimismo in casa Lazio per la chiusura positiva della trattativa per Matias Vecino. Come riportato da Il Tempo, l’ultimo incontro tra Lotito e l’agente Lucci è terminato con un arrivederci e ora le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per cercare di limare gli ultimi dettagli.

Balla ancora una piccola distanza tra domanda e offerta, ma c’è ottimismo. Si sta lavorando su un triennale da 1,5 milioni a stagione compresi di bonus. Serve un altro sforzo da entrambe le parti per arrivare alla stretta di mano definitiva.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24