Calciomercato Lazio, patto con Botheim: opzione per gennaio. Le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero trovato l’accordo per Botheim, attaccante norvegese del Bodo Glimt

Non si placano le voci di mercato intorno alla Lazio. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Tare e Lotito avrebbero individuato nel norvegese Botheim il profilo ideale per rinforzare l’attacco in vista del prossimo mese di gennaio. Trovano dunque conferma le voci arrivate nelle scorse settimane sul forte interessamento di Lotito e Tare per il gigante classe 2000.

Tra le parti ci sarebbe addirittura un patto: con la partenza di Muriqi (obbligatoria per liberare spazio, anche in prestito) Botheim, il cui contratto scade tra un anno, sbarcherebbe a Formello con appiccicata l’etichetta di vice Immobile. L’ultima parola spetterebbe ovviamente a Sarri che pretende calciatori adatti alle sue idee di gioco ma il feedback sembra essere decisamente positivo. Come da tradizione di Tare però fino all’ultimo non possono essere esclusi nomi a sorpresa. Un’altra candidatura infatti è quella di Sesko del Salisburgo, 18 anni, forse troppo giovane. Quel che è certo è che le manovre sono partite: il Comandante è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante.

