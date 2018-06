Calciomercato Lazio, idea Remo Freuler per la mediana: contatti tra Claudio Lotito e Percassi jr in Lega, occhi sullo svizzero dell’Atalanta

Lazio attivissima sul mercato, priorità alla mediana. La dirigenza biancoceleste è alla ricerca di un’alternativa di qualità per il centrocampo di Simone Inzaghi e spunta un nome nuovo: come sottolinea il Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha messo nel mirino Remo Freuler, ventiseienne di proprietà Atalanta. E giungono importanti aggiornamenti…

A margine dell’assemblea della Lega, il presidente biancoceleste si è trattenuto per un colloquio con Luca Percassi, consigliere delegato e amministratore delegato della Dea. Attualmente impegnato in Russia per il Mondiale 2018 con la Svizzera, Freuler è in scadenza 2021 con l’Atalanta ed è ritenuto un cardine da Gian Piero Gasperini. Per questo motivo serviranno molti soldi per strapparlo ai bergamaschi: almeno 15-20 milioni di euro.