Calciomercato Lazio, scambio con la Salernitana Cancellieri-Bonazzoli

Calciomercato Lazio, scambio in vista con la Salernitana: Cancellieri in Campania, Bonazzoli in biancoceleste

Come riporta Il Messaggero, potrebbe tornare di moda un preciso scambio nell’attuale calciomercato della Lazio.

I biancocelesti hanno iniziato i contatti con la Salernitana per l’operazione Cancellieri-Bonazzoli. Sarri vede l’attaccante dei campani non come il classico vice Immobile ma come un jolly utilizzabile in più posizioni del reparto offensivo.

