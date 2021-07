Calciomercato Lazio, Tare guarda in casa Fiorentina per il difensore

Il ds della Lazio Igli Tare è attivo sul mercato. Per rinforzare la difesa è pronto l’assalto al centrale dei viola

La Lazio è concentrato nel rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: nonostante la grande attenzione rivolta agli esterni offensivi, con Brandt in prima linea dopo l’arrivo di Felipe Anderson, Tare è al corrente del fatto che anche il reparto dei centrali difensivi dovrà essere rinforzato.

A tal proposito, come riporta il quotidiano La Nazione, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo dei biancocelesti con la Fiorentina per German Pezzella, capitano della viola e fresco vincitore della Copa America con l’Argentina. Nessuna trattativa è ancora partita tra le due società ma quello di Pezzella è un nome da tenere in grande considerazione.

