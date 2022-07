Calciomercato Lazio, tutto pronto per l’arrivo di Romagnoli

Calciomercato Lazio: vicinissimo l’arrivo di Romagnoli. La decisione del difensore con il cuore biancoceleste

Alla fine il matrimonio tra Alessio Romagnoli e la Lazio si farà. Troppo forte la voglia del difensore di vestire la maglia della squadra del suo cuore, quella che ha sempre tifato e che ha indossato anche il suo idolo di sempre: Alessandro Nesta. Domenica sera, il calciatore ha cenato con Lotito; un incontro che ha messo un mattone decisivo per il concludersi della trattativa.

Manca però ancora qualcosa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente della Lazio dovrà accontentare anche gli agenti di Romagnoli cancellando le ultime distanze presenti. E a lavorare ai fianchi del calciatore ci ha pensato anche Ciro Immobile che ha chiamato il difensore per provare a mediare, facendo leva sull’amore che l’ex capitano del Milan prova per la Lazio e sulla voglia che tutto lo spogliatoio ha di accoglierlo.