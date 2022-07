Calciomercato Lazio, Udogie il preferito di Sarri: l’Udinese spara altissimo

Calciomercato Lazio: Udogie sarebbe il preferito di Sarri per la fascia sinistra, ma l’Udinese avrebbe sparato altissimo

Destiny Udogie sembrerebbe essere il preferito di Sarri per il ruolo di terzino. La Lazio, però, dovrà fare i conti con le richieste dell’Udinese.

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, solo per sedersi al tavolo servirebbero 20 milioni, ma la richiesta potrebbe essere addirittura di 25 milioni. Il 19enne sarebbe entrato nel mirino delle big italiane e quindi per portarlo a casa servirebbe uno sforzo non indifferente. E forse anche una cessione importante.

