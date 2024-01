Calciomercato Lecce, Di Marzio: «Ecco il nome per l’attacco»

Calciomercato Lecce, Gianluca Di Marzio conferma l’interesse dei salentini per Javairo Dilrosun, attaccante del Feyenoord

Il Lecce monitora il calciomercato e Pantaleo Corvino è pronto a tirare fuori dal cilindro l‘ennesimo colpo a sorpresa della sua carriera. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il nome nuovo per l’attacco è quello di Javairo Dilrosun del Feyenoord. Di seguito le parole dell’esperto di mercato.

«Trovano conferme le notizie uscite in mattinata in Olanda, e in particolar modo da 1908.nl: il Lecce ha messo nel mirino l’esterno offensivo del Feyenoord Javairô Dilrosun. Sono in corso contatti costanti tra il Lecce e il club olandese. Il giocatore ha già dato il suo consenso perché vorrebbe giocare in Serie A. L’esterno del Feyenoord arriverebbe nel club giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro»