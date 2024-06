Calciomercato, Lozano HA FIRMATO un nuovo contratto per QUEL CLUB. Ecco il comunicato

Calciomercato, Lozano ha appena firmato un contratto con il San Diego FC. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE sull’ex Napoli

L’ex giocatore del Napoli Lozano ha firmato il nuovo contratto, cominciando la nuova avventura con il San Diego FC.

IL COMUNICATO

Il San Diego FC ha annunciato oggi che il club ha acquisito Hirving “Chucky” Lozano come primo giocatore designato nella storia del San Diego FC e ha firmato per l’ala un contratto quadriennale fino alla fine della stagione MLS 2028 con due anni di opzione. Il San Diego FC ha raggiunto un accordo con l’attuale club di Lozano, il PSV Eindhoven, dell’Eredivisie nei Paesi Bassi, per trasferire la Nazionale messicana all’SDFC il 1° gennaio 2025. Lozano rimarrà al PSV Eindhoven per il resto del 2024.

SDFC presenterà ufficialmente Lozano ai media e ai fan a San Diego giovedì 13 giugno. Lozano verrà presentato per la prima volta ai media durante una conferenza stampa allo Snapdragon Stadium alle 10:00 PT giovedì 13 giugno, seguita da un fan fest e presentazione pubblica presso la sede iconica di San Diego, Rady Shell al Jacobs Park, situato all’interno dell’Embarcadero Marina Park South alle 19:00 PT. Ulteriori dettagli sugli eventi saranno annunciati separatamente.