Calciomercato Milan: anche due big di Premier su Donnarumma

Secondo quanto riportato da The Sun due club di Premier League avrebbero messo gli occhi su Gigio Donnarumma

L’arrivo di Mike Maignan in rossonero ha determinato con certezza il futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale non firmerà il rinnovo con il Milan e lascerà dunque il club. Su Gigio c’è forte l’interesse di Barcellona e Juventus, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun infatti, anche Chelsea e Manchester United stanno valutando la possibilità di rinforzare la porta e il nome di Donnarumma sarebbe in cima alla lista.

