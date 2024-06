Calciomercato Milan, è partito l’ASSALTO a Rabiot: la MOSSA rossonera per strappare il centrocampista alla Juventus

Continua a tenere banco il nome di Adrien Rabot sul taccuino dei dirigenti del Milan. Il centrocampista non è sicuro di restare alla Juventus

Il Milan ha deciso: Adrien Rabiot è più di una semplice suggestione. C’è tanta voglia da parte del Diavolo di portare il centrocampista della Juventus e della Francia alla corte di Paulo Fonseca.

Secondo Tuttosport, i rossoneri avrebbe pareggiato l’offerta dei bianconeri circa l’ingaggio del giocatore di 7.5 milioni all’anno. Una mossa chiara che fa capire la volontà della società lombarda. Per ora è tutto in standby, in attesa dell’Europeo.