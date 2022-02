Milan, si studia il colpo per il post Ibra in attacco: i nomi in lista

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: il dopo Ibrahimovic costa 40 milioni. I rossoneri pensano a David del Lille e non solo

Il Milan oltre al difensore sta cercando anche un profilo offensivo che dovrà prendere il posto di Ibrahimovic nelle prossime stagioni.

I rossoneri hanno diversi nomi in lista e il primo è quello di David del Lille, anche se la sua valutazione è di 40 milioni. Come lui anche Isaak della Real Sociedad. Meno costoso è Lang del Bruges, valutazione di 25 milioni. Al momento non convince la pista Belotti, che andrebbe via a zero dal Torino a giugno.

