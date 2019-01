Carrasco, ‘like’ sospetto al Milan: è lui l’obiettivo numero uno

Un like avvicina Carrasco in Italia, il Milan lo vuole e lui gradisce la destinazione. Prima, però, bisogna risolvere alcuni intoppi

Che sia arrivato finalmente il momento dell’arrivo di Yannick Ferreira Carrasco in Serie A? In passato Juve, Napoli e Inter son state accostate all’ala 25enne, oggi in forza al club cinese del Dalian Yifang. Il Milan lo ha messo nel mirino, è lui l’obiettivo di calciomercato per la sessione di gennaio come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Dal belga arrivano segnali di gradimento: vuole il Milan, ma c’è da risolvere il nodo legato all’ingaggio. In questo momento l’esterno belga è la prima scelta di Leonardo e Maldini, ha già ricevuto il placet di Gattuso che aspetta un’ala sinistra che possa comporre un tridente di tutto rispetto con Suso e Higuain.

Sul profilo Instagram del calciatore ieri è spuntato un ‘like’ sospetto a una foto che lo associa ai rossoneri in merito ai rumors di mercato, facendo capire come gradisca la destinazione. Per il Milan l’affare si può fare solamente in caso in cui il club cinese accetti la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto, in modo da non creare interferenze con l’Uefa. Ma servirà un nuovo allungo di Carrasco, disposto (?) a veder diminuire il suo attuale guadagno compreso tra i 10 e gli 11 milioni di euro annui. L’unico intoppo? Al Dalian sta per sbarcare Leonardo Jardim, allenatore che lo aveva fatto crescere esponenzialmente ai tempi del Monaco.