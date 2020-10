Calciomercato Milan, c’è distanza col Bologna per Tomiyasu

Calciomercato Milan: i rossoneri sulle tracce di Tomiyasu, ma c’è distanza economica col Bologna

Dopo la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League, il Milan ha ricevuto un tesoretto economico che potrebbe sfruttare in questi ultimi giorni di calciomercato. L’obiettivi principale è un difensore e i rossoneri avrebbero messo nel mirino Takehiro Tomiyasu del Bologna, capace di giocare sia come terzino che come centrale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ballerebbero 10 milioni tra l’offerta del Milan e la richiesta del Bologna che continua a chiedere 25 milioni. L’accordo potrebbe però arrivare a metà strada.