Calciomercato Milan, obiettivo figlio d’arte a centrocampo

Calciomercato Milan: a centrocampo i rossoneri pensano ad un figlio d’arte: affare da quaranta milioni di euro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo per il calciomercato del Milan per quanto riguarda il reparto di centrocampo. I rossoneri, negli ultimi giorni, sarebbero infatti piombati su Khephren Thuram, centrocampista del Nizza e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter.

I rossoneri sarebbero intenzionati a sfruttare la scadenza del contratto fissata nel 2025, un aspetto che rende l’iniziale valutazione di 40 milioni di euro da parte del club francese trattabile. Proprio l’attaccante dell’Inter potrebbe convincere il forte centrocampista a sbarcare in Italia ma sulla sponda opposta del Naviglio. Da battere una folta concorrenza, in particolare quella dei club di Premier League.

