Calciomercato Milan, Chukwuemeka resta nel mirino

Il centrocampista del Chelsea era già finito prepotentemente nel mirino del calciomercato Milan

Il calciomercato Milan torna in pista per Chukwuemeka. Il centrocampista del Chelsea, come abbiamo già detto, è un pupillo dell’attuale dirigenza rossonera che sarebbe ben disposta ad aggiungerlo al parco centrocampisti.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, il classe 2001 è fuori dai piani di Maresca e questo faciliterebbe eventualmente un addio già dalla prossima sessione di calciomercato ovvero quella invernale.