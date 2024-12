Calciomercato Milan, contatti con il Real Madrid per Jimenez

L’esterno del Milan sta pian piano scalando le gerarchie e ora la dirigenza vorrebbe blindarlo a tutti i costi

Il calciomercato Milan ha una nuova priorità ovvero negoziare con il Real Madrid per Alex Jimenez. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti con il club spagnolo per trovare l’accordo.

In estate, i rossoneri hanno speso 5 milioni di euro per riscattare il calciatore fino al 2028, ma i Blancos hanno due recompre diverse: una da 9 milioni di euro per l’estate 2025 e una da 12 per l’estate successiva.

La volontà del Milan sarebbe quella di eliminare queste clausola o perlomeno posticiparle come già capitato in passato con Brahim Diaz, rimasto alla fine a Milanello per 3 anni prima di rientrare a Madrid.