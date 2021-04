Calciomercato Milan: è fatta per Maignan dal Lille

Secondo i media tedeschi il portiere del Lille Maignan sarebbe ormai un giocatore del Milan. Le indiscrezioni

Bomba di mercato che arriva direttamente dalla Germania. Secondo quanto riporta Sport1 mancherebbe solo l’ufficialità per il passaggio di Mike Maignan dal Lille al Milan. Il portiere francese classe 95′ sta disputando una grande stagione in Ligue 1 e con il suo club sta lottando per il titolo.

Sul numero uno del Lille ci sarebbe stato anche l’interessamento del Borussia Dortmund, ma il Milan avrebbe bruciato tutti sul tempo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.