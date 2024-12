Calciomercato Milan, ecco l'ex che non ti aspetti

Il calciomercato Milan è al lavoro per migliorare la squadra e tra i nomi balza all’occhio quel giocatore

SI infiamma il calciomercato Milan. Alla ricerca di nomi interessanti per migliorare il centrocampo, i rossoneri avrebbero individuato un obiettivo che è già stato un calciatore rossonero.

Secondo Tuttosport, Bryan Cristante è l’ultima idea del mercato del Milan. L’attuale giocatore della Roma non sta trovando spazio con l’arrivo di Ranieri e questo potrebbe portare ad una cessione.

Per il Milan sarebbe ideale non solo come rincalzo per la zona nevralgica del campo ma anche per un discorso di liste. L’idea della Roma è di imbastire uno scambio con Saelemaekers dato che è incompatibile l’idea di scambiarlo alla pari con Abraham.