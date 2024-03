Milan, Jeanningros: «Sorpreso da Giroud, ma ora David…»

Le parole di Jeremy Jeanningros, giornalista de L’Équipe, sulle prossime mosse in attacco del Milan. I dettagli

Jeremy Jeanningros, giornalista de L’Équipe, ha parlato in esclusiva a MilanNews24 delle prossime mosse di calciomercato dei rossoneri.

Partiamo dalla notizia della settimana: Giroud è vicino a vestire, dalla prossima stagione, la maglia dei Los Angeles FC. In Francia, vi aspettavate questa decisione da parte dell’attaccante rossonero?

«Secondo le fonti dell’Équipe, Vincent Duluc e Loïc Tanzi, Giroud è prossimo al trasferimento al Los Angeles FC la prossima estate. L’attaccante francese è alla fine del contratto col Milan e vuole ritrovare Hugo Lloris con il quale non ha mai giocato in un club ma sono grandi amici. Si vedevano regolarmente a Londra quando Lloris giocava nel Tottenham e Giroud nell’Arsenal e poi nel Chelsea e le loro famiglie si conoscono bene. Il suo trasferimento è comunque una sorpresa per diversi motivi: era seguito da altri club in Europa. Inoltre, a 37 anni Giroud continua a giocare e a segnare ancora ad alti livelli, come questa settimana con la Francia con la quale ha segnato il 57esimo gol, siglando un ulteriore record. Forse la sua età non è un freno anche perché le carriere calcistiche ormai continuano a durare sempre di più».

Con la partenza di Giroud, il Milan dovrà cercare nella prossima sessione di calciomercato almeno due attaccanti. Uno di questi potrebbe essere David: quale potrebbe essere il futuro del giocatore del Lille? Lascerà la Francia quest’estate?

«Jonathan David ha dimostrato di poter segnare tra i 15 e i 20 gol a stagione in Ligue 1. Ma dipende molto dal fatto che deve avere una squadra forte intorno a lui, e questo è il caso del Lille nelle ultime stagioni, soprattutto con Galtier e ora Fonseca. Ha un profilo offensivo completo (velocità, rapidità, gioco di sponda e di profondità) ma per me ha un difetto: a volte ha tante opportunità di segnare ma le spreca. Adesso deve trovare un club più grande del Lille. L’estate scorsa il Lille aveva chiesto 40 milioni ed è troppo per Jonathan David: probabilmente vale intorno ai 25-30 milioni. Può giocare nel Milan? Penso di sì, ma attenzione perché al Lille il suo adattamento aveva richiesto molto tempo. È introverso, ha bisogno di tempo. Ma se è ben supportato secondo me ha buone opportunità. La sua partenza dipenderà sia dalla cifra che verrà offerta al Lille che è molto avido ma anche dalla possibile qualificazione del Lille in Champions League».

