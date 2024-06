Calciomercato Milan: Ibrahimovic TREMA: con questa cifra LASCIA il club 

Il calciomercato Milan entra nel vivo, ora Zlatan Ibrahimovic trema, un rossonero può lasciare Milanello per questa cifra

Secondo quanto riporta calciomercato.it, uno dei nomi in uscita nel calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto di centrocampo è Tommaso Pobega, centrocampista reduce da un’annata complicata per via di un lungo infortunio.

Il talento avrebbe un colloquio con Zlatan Ibrahimovic che lo ha messo al corrente della situazione: di fronte ad un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro i rossoneri lo lasceranno partire. Sul calciatore ci sarebbero il Torino, ma soprattutto la Fiorentina, club che ha avviato i primi contatti nei giorni scorsi. Si attendono novità nei prossimi giorni.