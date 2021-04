Calciomercato Milan, il Barcellona punta un big dei rossoneri

Calciomercato Milan: il Barcellona mette paura ai rossoneri, i blaugrana starebbero puntando un big della squadra di Pioli

Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo”, Alessio Romagnoli sarebbe seguito con molto interesse dal Barcellona. I blaugrana infatti, vista la sempre più probabile partenza di Umtiti, cercano un difensore centrale mancino.

Il capitano del Milan ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato: ciò rende la situazione particolarmente appetibile per il club spagnolo. Sul taccuino di mercato dei catalani sono presenti anche due argentini militanti in Olanda: Lisandro Martinez, 23 anni, dell’Ajax, e il connazionale e coetaneo Marcos Senesi, in forza al Feyenoord.