Enzo Montepaone, procuratore di Lucas Biglia, avvisa il Milan: il Boca Juniors ed un grosso club francese avrebbero già preso contatti per l’argentino

Fino a pochi giorni fa pareva scontata la riconferma di Lucas Biglia al Milan anche per la prossima stagione: l’argentino, protagonista di prestazioni tutto sommato positive nonostante i soliti infortuni stagionali, è uno dei perni del centrocampo rossonero. Su di lui però, come rivelato già da qualche anticipazione ieri, ci sarebbe l’interessamento del Boca Juniors. A confermarlo anche il suo agente Enzo Montepaone a Sportnews: «Si, è vero. Il Boca me lo ha chiesto, ma ho risposto che aspettiamo la fine del campionato e poi vediamo quello che è meglio. È la seconda volta in cinque anni che il Boca mi chiede Lucas. Al momento non credo che Biglia possa tornare a giocare in Argentina».

Fine della storia? Non proprio, perché secondo Montepaone ci sarebbero altri club interessati a Biglia: «C’è di vero che abbiamo ricevuto una offerta importante da un grande club francese, non posso dire chi, ma è un top club della Ligue 1. Poi ci sono altre richieste, ma al momento la volontà di Lucas è solo quella di proseguire con il Milan. Finiamo la stagione e vediamo. Lucas ha in testa solo il Milan e vuole finire la stagione al meglio con i rossoneri. La prossima settimana sarò in Italia per parlare con il club e vediamo. Ci confronteremo e capiremo qualcosa di più tutti». Dichiarazioni non proprio rassicuranti…