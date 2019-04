Il Milan su Malcom del Barcellona: i rossoneri per l’esterno brasiliano offrono il prestito oneroso con diritto di riscatto, come avvenuto per l’operazione Rafinha-Inter oltre un anno fa

Nonostante la debacle di ieri in Coppa Italia e le poche certezze riguardanti la partecipazione alla prossima Champions League ed il futuro tecnico, il Milan prosegue sulla propria rotta in vista del mercato alla ricerca prima di tutto di un esterno offensivo il cui acquisto possa essere compatibile che le eventuali nuove strette in arrivo dalla UEFA per il Fair Play Finanziario. L’ultimo nome in lista, quello di Malcom del Barcellona, è quello che effettivamente solletica di più il direttore tecnico Leonardo, che avrebbe già avuto degli incontri preliminari con i rappresentanti del giocatore.

L’ipotesi principale, riporta stamane La Gazzetta dello Sport, è che i rossoneri cerchino di proporre al Barça un’operazione del tutto simile a quella con cui, oltre un anno fa, l’Inter riuscì a portare a Milano Rafinha: dunque Malcom potrebbe arrivare, proprio come il collega brasiliano, in prestito oneroso al Milan con diritto di riscatto fissato per una cifra tra i 40 ed i 50 milioni di euro circa.

L’alternativa numero uno a Malcom sarebbe ad oggi Everton del Gremio, giocatore valutato intorno ai 35 milioni di euro: difficile però in quel caso che sia possibile impostare una trattative sulla base del prestito con diritto di riscatto.