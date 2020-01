Calciomercato Milan, Massara: «Non sono previsti altri movimenti, ma…»

L’intervento di Massara, direttore sportivo del Milan: le parole sulla risposta di San Siro e sul calciomercato

Ecco le parole ai microfoni di Dazn di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, sul calciomercato rossonero a pochi minuti dall’avvio del match contro l’Udinese.

«Oggi ci sono 60.000 persone alle 12:30. E’ una vicinanza che ci aiuta nonostante non sia stata finora una stagione positiva, questo calore può darci una grande mano. Mercato? Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, non ci sono altre situazioni da sfruttare, vedremo se nelle ultime due settimane si presenteranno delle opportunità con le condizioni per rinforzarci ci faremo trovare pronti».