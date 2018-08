Calciomercato Milan, il nome nuovo per il centrocampo è Mateo Kovacic: il croato del Real Madrid è sul taccuino anche dell’Inter

Dopo aver chiuso la maxi-operazione con la Juventus, con l’arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, con l’addio destinazione Torino di Leonardo Bonucci, il Milan è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Il direttore tecnico Leonardo è alla ricerca di un centrocampista di qualità e l’ultima tentazione è Mateo Kovacic.

In uscita dal Real Madrid, il classe 1994 è alla ricerca di una nuova avventura: il croato chiede maggiore spazio e Leonardo è pronto ad avviare i contatti con i blancos per discutere di un suo possibile trasferimento. Attenzione però all’Inter: ex club di Kovacic, il Biscione sta pensando a un suo ritorno in nerazzurro…