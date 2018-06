Mateo Musacchio saluta il Milan? Il difensore argentino non ha convinto la dirigenza ed è un obiettivo del Siviglia

E’ tutto da scrivere il futuro di Mateo Musacchio. Arrivato al Milan nell’estate 2017 dal Villareal per 18 milioni di euro, in conclusione di un lungo corteggiamento durato quasi un anno, il centrale difensivo non ha convinto a pieno: 15 presenze in campionato, luci e ombre che hanno portato mister Gennaro Gattuso a puntare su altri profili per il pacchetto arretrato. E non mancano i club interessati…

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Siviglia ha messo Mateo Musacchio in cima alla lista dei desideri per il mercato estivo. Il Milan ha fissato il prezzo: 15 milioni di euro. I rossoneri non hanno intenzione di scendere sotto quella cifra per non rischiare una minusvalenza, soprattutto in questo momento in cui la UEFA ha messo nel mirino i conti del club.