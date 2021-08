Milan, i rossoneri monitorano la situazione di Isco

Il Milan domenica affronterà il Real Madrid. Nel frattempo Maldini prepara l’assalto ad Isco, primo obiettivo per la trequarti

Il Milan domenica affronterà il Real Madrid nel test di Klagenfurt. Maldini, però, avrebbe un altro obiettivo: provare a portare in rossonero Isco, trequartista spagnolo di grande qualità tecnica.

I Blancos chiederebbero non meno di 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre i 15 milioni. Per i rossoneri sarebbe un affare importante, approfittando del decreto crescita.

In caso di fumata nera, il Diavolo proverà a portare a Milanello Dani Ceballos, ex Arsenal. Quest’ultimo, arriverebbe però, in prestito.

