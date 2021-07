Calciomercato Milan: no ai ricatti del Santos per Kaio Jorge. La situazione

Il Milan non ha intenzione di fare follie per Kaio Jorge. Maldini sembra volere definire i dettagli con il ragazzo

Il Milan non ha intenzione di svenarsi per Kaio Jorge. L’attacco rossonero al momento è coperto con Ibrahimovic e Giroud, più eventualmente Rebic o Leao in caso di necessità.

Il brasiliano piace e rientra nei parametri di Elliott, ingaggio basso e contratto in scadenza tra sei mesi con il Santos. Per questo motivo i rossoneri non hanno intenzione di sborsare i 10 milioni di euro richiesti dal club brasiliano. Maldini sembra piuttosto volere definire i dettagli con il ragazzo per rimandare le firme a gennaio.