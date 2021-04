Calciomercato Milan, obiettivo Thauvin in bilico: il francese fa dietrofront

Calciomercato Milan: Florian Thauvin è uno degli obiettivi dei rossoneri. A giugno si libererà a zero dal Marsiglia, ma starebbe cambiando idea sul suo futuro

Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto d’attacco, ma stando a quanto riporta Le10Sport, portale francese, Florian Thauvin potrebbe sfumare.

Il giocatore, dapprima desideroso di lasciare il Marsiglia al termine di questa stagione, sembrerebbe ora aver fatto retromarcia. Pablo Longoria, presidente dell’OM, starebbe combattendo internamente per far prolungare il contratto del proprio gioiello. Su Thauvin, oltre che al club di Via Aldo Rossi, ci sarebbe anche il Siviglia.