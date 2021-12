Calciomercato Milan, occhi su Barak: sfida lanciata a un’altra big

Calciomercato Milan: i rossoneri seguono con attenzione Barak, ma sul centrocampista del Verona ci sarebbe anche un’altra big italiana

Non solo il Milan, anche un altro club italiano sarebbe sulle tracce di Barak, centrocampista in forza all’Hellas Verona.

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, anche l’Atalanta vorrebbe l’ex Udinese, che l’anno scorso ha chiuso con sette gol in campionato e ora è già andato a bersaglio cinque volte.

