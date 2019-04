Il Milan pronto a pianificare un mercato estivo giovane e al risparmio in mancanza degli introiti della Champions. Senza un big per la fascia, ipotesi Juan Cuadrado dalla Juventus

Con la sconfitta rimediata ieri contro il Torino appare sempre più nebuloso il futuro del Milan in ottica di mercato: i rossoneri, senza i soldi della qualificazione alla Champions League, potrebbero infatti fare i conti con un netto ridimensionamento dei propri obiettivi estivi, riporta stamane La Repubblica. Al di là della situazione relativa alla panchina, i piani del Milan sarebbero ad oggi complicati soprattutto dalle possibili nuove restrizioni in arrivo dalla UEFA per il Fair Play Finanziario: in mancanza degli introiti europei derivanti dal quarto posto, bisognerebbe tirare al risparmio e sacrificare qualche pedina importante.

Stando alle ultime i rossoneri potrebbero dunque dare vita ad un mercato estivo basato essenzialmente soltanto sulla ricerca di profili giovani, con ogni probabilità under 23, per ricostruire nuovamente dalle basi e sostituire gli eventuali big partenti. Per quanto riguarda invece l’arrivo di un esterno (da mesi ormai nel mirino del Milan) si fa strada l’ipotesi probabilmente meno costosa di altre Juan Cuadrado: il colombiano della Juventus, reduce da un lungo stop, come riportato dal Daily Mail è nel mirino anche di due club inglesi (West Ham e Watford) e di uno spagnolo (Siviglia).