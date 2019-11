Calciomercato Milan, Piatek non vuole andare in prestito

Il Milan pensa al prestito nella finestra di calciomercato di gennaio per Piatek, ma Il Pistolero non vuole partire

Con soli 3 gol all’attivo dall’inizio del campionato, Krzysztof Piatek non sta convincendo come aveva fatto nella scorsa stagione, nella quale aveva segnato ben 22 reti. Così il Milan potrebbe muoversi in ambito calciomercato e cercare un nuovo attaccante, mandando il polacco in prestito.

Ma, secondo quanto rivelato da gazzetta.it, Piatek non ha intenzione di lasciare il Milan a gennaio. Il Pistolero ha quattro partite a disposizione per convincere la società e i tifosi rossoneri.