Calciomercato Milan: pressing per Bakayoko e piace Fofana del Saint-Etienne

Calciomercato Milan: tra oggi e sabato scatterà il pressing per Bakayoko e in difesa piace Fofana del Saint-Etienne

Il Milan 2020/2021 vuole dare l’assalto alla qualificazione in Champions e il mercato che sta portando avanti la dirigenza rossonera viaggia proprio verso questa direzione. Dopo Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic, i fari sono puntati su Tiemoué Bakayoko. Tra oggi e sabato il dialogo con il Chelsea tornerà a infittirsi per riportare il centrocampista a Milano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’intesa tra club e giocatore, raggiunta ormai da un mese, ha fatto da miccia per l’avvio della trattativa. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, è un osso duro ma ha già ceduto su un punto fondamentale, passando dalla richiesta ferma di un prestito con obbligo di riscatto all’apertura verso una formula che preveda il diritto. Questa volta si scenderà a una cifra complessiva compresa tra i 30 e i 32 milioni, e i rossoneri proveranno a spuntare le condizioni migliori. Per la difesa gli occhi sono puntati su Milenkovic e Wesley Fofana ma Fiorentina e Saint-Etienne fanno muro per i rispettivi giocatori.