Calciomercato Milan, raggiunto l’accordo per il riscatto di Saelemaekers

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con l’Anderlecht per il riscatto di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, arrivato al Milan nel mercato di gennaio, sta dimostrando di poter essere una pedina importante per la squadra rossonera. Come riportato da MilanNews24.com, la dirigenza milanista avrebbe raggiunto l’accordo con l’Anderlecht per il riscatto dell’esterno belga.

Il Milan ha già pagato 5 milioni per il prestito di Saelemaekers e, dopo le ultime buone prestazioni, ha deciso di sborsare gli ulteriori 3,5 milioni che restavano per riscattare il ragazzo dall’Anderlecht.