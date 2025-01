Calciomercato Milan: Rashford o Walker, solo uno può arrivare a gennaio

Calciomercato Milan, rossoneri ad un bivio: Marcus Rashford o Kyle Walker, in questa sessione ne può arrivare uno solo, le ultime

Marcus Rashford resta uno dei nomi più caldi in orbita Milan per questo calciomercato di gennaio. I rossoneri potrebbero però riscontrare alcune difficoltà nella trattativa, oltre alla questione ingaggio eccessivamente oneroso.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento l’agente avrebbe mostrato gradimento per il trasferimento a Milano, però allo stesso tempo sta temporeggiando per avere l’opportunità di valutare anche altre opzioni. Ma il vero problema per i rossoneri sarebbe la trattativa per arrivare a Kyle Walker: il Diavolo non può acquistare entrambi nel corso di questa sessione vista la regola sugli extracomunitari e quindi una opzione esclude l’alta.