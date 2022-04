Calciomercato Milan, il club rossonero è vicino a completare l’accordo di Sven Botman per la prossima annata: cosa manca

Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan è vicino a completare l’accordo di Sven Botman come primo acquisto per la prossima stagione.

Il difensore ha già dato il proprio benestare al passaggio in rossonero da diversi mesi, mentre invece per l’accordo con il Lille balla ancora qualche milione.