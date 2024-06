Calciomercato Milan, ecco i COLPI che faranno i rossoneri questa estate. IL PIANO

Calciomercato Milan, i rossoneri si concentrano sui colpi in ENTRATA: il PIANO in vista dell’estate per rinforzare la squadra

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in questo momento, il Milan si sta concentrando soprattutto sul mercato in entrata.

Sicuramente ci saranno giocatori in partenza, ma la dirigenza rossonera vuole consegnare a Paulo Fonseca una squadra estremamente competitiva in campionato ma anche in Europa. Il primo obiettivo resta l’attacco, con Zirkzee indiziato numero uno per ricoprire il ruolo di centravanti.