Calciomercato Monza, Galliani scatenato: dopo Petagna pronto un altro doppio colpo

Il Monza è scatenato con Galliani pronto a regalare altre pedine all’allenatore Stroppa: dopo Petagna altri due innesti in arrivo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ad dei brianzoli dopo aver chiuso per l’attaccante del Napoli starebbe pensando ad un paio di innesti. Ha ormai in pugno il centrocampista Rovella della Juve e Pablo Marì in difesa. L’accordo con il difensore e con l’Arsenal sarebbe stato trovato proprio nelle ultime ore secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio.