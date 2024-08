Calciomercato Monza, GALLIANI ha chiuso per il NUOVO PORTIERE: ecco di chi si tratta e i dettagli dell’affare

Galliani ha chiuso per l’arrivo di un nuovo portiere. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il dirigente dei brianzoli ha concluso le pratiche per l’arrivo di Semuel Pizzignacco dalla Ferralpisalò.

Alessandro Nesta, nuovo allenatore del Monza, avrà nel giovane italiano un’alternativa a Sorrentino. Pizzignacco è un classe 2002 alto 185 Cm che nella scorsa stagione ha collezionato 38 presenze in Serie B.