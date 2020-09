Calciomercato Monza: in arrivo Kevin Prince Boateng, i dettagli

Calciomercato Monza: colpo da Serie A per il club brianzolo. Trattativa in chiusura per Kevin Prince Boateng. I dettagli

Colpo da Serie A per il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. È in arrivo, infatti, Kevin Prince Boateng dalla Fiorentina.

Come riporta Gianluca Di Marzio il calciatore è atteso in città tra oggi e domani per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo l’esperienza al Besitkas in prestito dalla Fiorentina il giocatore dunque è pronto a ripartire dalla Serie B e nel club in cui ritrova Galliani e Berlusconi dopo gli anni al Milan.